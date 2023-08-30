Erdoğan’ın kendi yerine düşündüğü isim belli oldu: 'Kendisinden sonrası için kafa yoruyor'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendisinden sonrası için kafa yorduğunun" konuşulduğunu söyleyen Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Erdoğan'ın kafasındaki ismi yazdı.

Son Güncelleme:
Erdoğan’ın kendi yerine düşündüğü isim belli oldu: 'Kendisinden sonrası için kafa yoruyor'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın veliahtı olarak tercihinin aile çevresi olduğunu belirtti. Balbay "Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!" diyerek, damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü ima etti.

Balbay, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"AKP’nin 7 Ekim’deki 7. Olağan Kongresi'nde kadrolarını neredeyse yüzde 80’e varan oranda değiştireceği konuşuluyor. Hükümetteki 28 Mayıs sonrası yaşanan ciddi değişiklik partiye de yansıyacak. Bu elbette önemli ama her şeye tek kişinin karar verdiği 'şahsım' rejiminde görüntüyü kurtarmaktan başka bir şey değil. AKP’deki derin kulislerde Erdoğan’ın partide kendisinden sonrası için de kafa yorduğu konuşuluyor. Tercihin daha çok aile çevresinden olacağı yönünde söylentiler var. Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!"

Tamamını okumak için tıklayın

Etiketler
Selçuk Bayraktar Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Akşener: 'Yavaş ve İmamoğlu'na bir söz vermedim' Akşener, 'Yavaş ve İmamoğlu'na bir söz vermedim' dedi
Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo
Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar
İddia: Akşener yeni açıklamaya hazırlanıyor İddia: Akşener yeni açıklamaya hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'
Dehşet verici olaylar yaşanacak: Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti
Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız? Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız?
Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış! Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış!
Ankara kulislerinde çarpıcı iddia: Erdoğan ve Bahçeli, 50 dakikalık sürpriz görüşmede neler konuştu? Erdoğan ve Bahçeli, 50 dakikalık sürpriz görüşmede neler konuştu?