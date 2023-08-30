Herkese Audi, SAADET'e Toyota

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu SAADET Meclis grubunun Meclis’teki çalışma ve makam odalarının yerleri henüz netleşmedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, parti yöneticilerinden 1 Ekim’e kadar süre istedi. Meclis’in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim tarihine kadar gerekli tüm hazırlıkların tamamlanacağını söyledi.

GENEL KURUL’DA EN SOLDA SAADET GRUBU OLACAK

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Saadet Partisi Meclis grubu, Meclis Genel Kurulu’ndaki koltuklarda ise teamüllere uygun biçimde konumlanacak. Teamüllere göre Meclis Genel Kurulu’nda grubu bulunan her siyasi parti, milletvekili sayısına göre konumlanıyor. En az milletvekili olan grup en solda, en çok milletvekili olan grup en sağda yer alıyor.

Mevcut durumda en solda İYİ Parti, en sağda AKP grubu var. Meclis, 1 Ekim’de açıldıktan sonra ise İYİ Parti’nin bulunduğu sıralarda SAADET grubu yer alacak. SAADET’i sandalye sayısına göre İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti, CHP ve AKP grupları takip edecek.

TÜM GRUPLARA AUDI, SAADET’E TOYOTA ÖNERİSİ

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin Meclis Ana binada çalışma ve makam odalarının bulunması dışında makam arabası kullanma hakları da bulunuyor. Bu makam araçları grup başkan ve başkanvekilleri tarafından kullanılıyor. Araçlar Meclis Başkanlığının her sene ihale yoluyla sözleşme imzaladığı firmalardan kiralanıyor.

Hali hazırda Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerine Audi A6 tahsis edilmiş durumda. Ancak Meclis Başkanlığı, SAADET Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerine Toyota marka araçları tahsis etmek istedi. Ancak Saadet Grubu, diğer grup yöneticilerinin de Toyota marka araçlara geçmesi halinde bu araçları kabul edeceklerini aksi takdirde kendi özel araçlarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Yapılan görüşmelerde Meclis Başkanlığı ihalelerle ilgili bazı süreçleri gerekçe gösterdi ve bu kez Toyota yerine Volkswagen önerdi. SAADET grubu, ihale süreçleri tamamlanana kadar Volkswagen marka makam araçlarını kullanacak.