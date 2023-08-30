Efsane müzisyen Víctor Jara'yı öldüren eski askerlerin cezası onandı

Şili Yüksek Mahkemesi, 1973 yılındaki darbenin ardından öldürülen şarkıcı ve söz yazarı Víctor Jara'yı kaçırmak ve öldürmekten suçlu bulunan yedi eski askerin cezalarını onadı. Karar, Jara'nın 50'inci ölüm yıldönümünün yaklaştığı günlerde verildi.

İspanya'nın El País gazetesinin haberine göre, Şili Yüksek Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği karar uyarınca, eski askerler Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana ve Hernán Chacón Soto, 'cinayet faili' olarak 15 yıl, 1 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tümüne 'ağırlaştırılmış kaçırma' suçundan ise 10'ar yıl, 1'er gün hapis cezası verildi. Rolando Melo Silva isimli eski asker de atılı iki suça ortaklık ettiği suçlamasıyla sırasıyla 5 yıl, 1 gün ve 3 yıl, 1 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yedi eski asker, 2018 yılında, Víctor Jara'yı kaçırıp öldürmekten suçlu bulunmuştu.

BİR GENERAL HAPSE GİRMEDNE EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Şili'de 1973'teki askeri darbenin ardından ünlü şarkıcı Victor Jara'nın öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davada dün 25 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli general Hernan Chacon Soto evinde intihar etti.

85 yaşındaki emekli generali gözaltına almak evine giden Şili polisinin evde olduğu sırada Soto'nun kendini vurduğu belirtildi.

Emekli generalin polislerden ilaçlarını alma bahanesiyle yatak odasına gitmek için izin aldığı ve odada intihar ettiği öne sürüldü.