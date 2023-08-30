Bikinili fotoğraf paylaşan oyuncunun TRT dizisinden çıkarıldığı iddia edildi

TRT’nin dönem dizilerinin arasına yeni katılacak olan Selahaddin Eyyubi’de yer alan Leyla Tanlar'ın sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafı sonrası kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü.

Birsel Altuntaş’ın haberine göre, TRT‘ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine “Selahattin Eyyubi” dizisini çekecek. Akli Film’in patronu Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekecek. Emre Konuk, başrol Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkıştı. Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar’la prensipte el sıkışıldı.

Genç oyuncunun verdiği pozu bir süre sonra silmesi dikkat çekerken, Leyla Tanlar pozu kısa sürede sayfasından kaldırsa da sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Tanlar, TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı. Leyla Tanlar’ın verdiği poza sevgilisi Burak Dakak’ın da “Çok güzelsin aşkım, silsene” mesajı yazması dikkat çekmişti.