Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: 'Çekincemiz yok'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi" ifadelerine tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta’da halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili sözlerine yanıt verdi.
Özel, Erdoğan’ın, "Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi" ifadelerine tepki gösterdi.
Özel, “Çekincemiz yok, paranın harcandığı bina belli” dedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Mart’ta CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ve İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifade vermişti.