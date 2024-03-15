İbrahim Özkan, Murat Kurum'un hesabını düzeltti: İstanbul’da 964 değil 961 mahalle var...

Eski İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Murat Kurum'un mahalle hesabını düzeltti.

Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kent Lokantası projesi hakkında “11 tane lokantayı açmayı hizmet gören bir anlayış var. İddia ediyorum, ben 2 ayda İstanbul'un 964 mahallesinde lokanta açarım. Lokanta nedir, bunu iş diye anlatıyorsun. Buna inanan bir kesimde var. Biz olayın bütünlüğüne ve sürdürülebilirliğine, kalıcı desteklere bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Ümraniye Yenişehir ve Finanskent mahallelerinin birleştirilmesi ve Saray Mahallesi'nin Yamanevler Mahallesi'ne katılmasıyla mahalle sayısının 964 değil 961 düştüğünü hatırlatan İbrahim Özkan, Kurum'a yanıt verdi.

Özkan, muhtarlığın resmi evrakını paylaşarak şunları söyledi:

"Sayın Kurum. İstanbul’da 964 değil 961 mahalle var. Ümraniye Yenişehir ve Finanskent birleştirilerek adı Finanskent Mahallesi oldu. Ümraniye Saray Mahallesi ise Yamanevler Mahallesine katıldı. (Saray ve Yenişehir Mahalleleri iptal edildi) Geçen yıl sonuna doğru kapatılan iki muhtarlığın resmi evrakı ektedir."

Sn. Kurum;

İstanbul’da 964 değil 961 mahalle var.

Ümraniye Yenişehir ve Finanskent birleştirilerek adı Finanskent Mahallesi oldu.

Ümraniye Saray Mahallesi ise Yamanevler Mahallesine katıldı.

(Saray ve Yenişehir Mahalleleri iptal edildi)



Geçen yıl sonuna doğru kapatılan iki… https://t.co/wojG4jMlDA pic.twitter.com/o1YkMLG3BF — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 15, 2024

BEYKOZ'UN HANGİ YAKADA OLDUĞUNU UNUTMUŞTU

Kurum, katıldığı bir canlı yayında gaf yaparak, Beykoz'un hangi yakada olduğunu unutarak şunları söyledi:

"Kadıköy'de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar'da, Kirazlıtepe'de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye'ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir'e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya; Beykoz'un bütün mülkiyet sorununun Bakanlık nezdinde çözülmüş, Beykoz Tokatköy'deki dönüşümü görürsünüz."

Kaynak: Gerçek Gündem