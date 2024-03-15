‘KCK Akademi’ davasında yeni gelişme

Demokratik Modernite dergisi editörü gazeteci Haydar Ergül ile eski Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 15 üyesinin yargılandığı ve kamuoyunda “KCK Akademi” davası olarak bilinen davanın 22. duruşması bugün (14.03.2024) İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Son Güncelleme:
‘KCK Akademi’ davasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz 2017’de yapılan ev baskınlarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üye ve yöneticileri ile Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül, gazeteci Ahmet Birsin, Jineoloji dergisi çalışanı Şeyma Kantarcı dahil 21 kişi gözaltına alınmıştı. 17 kişi hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın 22. duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada ifade veren gizli tanık, başka dosyadan tutuklu olan sanıklarından eski HDP MYK üyesi Şeyma Kantarcı’yı 2012-2013’te tanıdığını PKK/KCK’nin kadın örgütünde yer aldığını, kadın hareketi sözcüğünü yaptığını, etkili bir isim olduğunu, 2014’te Kandi’e çağrıldığını iddia etti.

ERTELENDİ

MLSA'dan Rabia Çetin'in haberine göre; gizli tanık ayrıca Kantarcı hakkında “KCK Türkiye Maliyesi” yapılanmasından Abdülrahim Atilla isimli biriyle bir yerlere gidip tahsilatta bulunduğunu iddia etti.

Esas hakkındaki mütaalasını tekrar eden savcı Şeyma Kantarcı’nın da “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını istedi. 2023 yılında mütalaasını veren savcı, “Siyaset Akademisi” adı altında örgütsel eğitim merkezlerinin kurulduğunu, akademiye katılanların örgüt adına destek sağlamak amacıyla gazete ve dergilerin dağıtımını, satışını organize ettiğini' iddia eden savcı, sanıkların “suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği” ifadesine de yer vererek tüm sanıkların “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mahkeme başkanı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran saat 10.00’a ertelendi.

Etiketler
Dava Mahkeme
Son Güncelleme:
MHP'de kurultay hazırlıkları devam ediyor MHP'de kurultay hazırlıkları devam ediyor
Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha
AKP'nin adayı olmuştu: Özgür Özel'den eski İYİ Partili isme sert tepki Özel'den eski İYİ Partili isme sert tepki
200 şubesi kapatıldı! 30 yıllık global kahve zinciri iflas başvurusu yaptı 200 şubesi kapatıldı! 30 yıllık global kahve zinciri iflas başvurusu yaptı
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
MTA diri fay haritası yenilendi: İşte fay hattı geçen şehirler MTA diri fay haritası yenilendi
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor
İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı