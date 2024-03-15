‘KCK Akademi’ davasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz 2017’de yapılan ev baskınlarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üye ve yöneticileri ile Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül, gazeteci Ahmet Birsin, Jineoloji dergisi çalışanı Şeyma Kantarcı dahil 21 kişi gözaltına alınmıştı. 17 kişi hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın 22. duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada ifade veren gizli tanık, başka dosyadan tutuklu olan sanıklarından eski HDP MYK üyesi Şeyma Kantarcı’yı 2012-2013’te tanıdığını PKK/KCK’nin kadın örgütünde yer aldığını, kadın hareketi sözcüğünü yaptığını, etkili bir isim olduğunu, 2014’te Kandi’e çağrıldığını iddia etti.

ERTELENDİ

MLSA'dan Rabia Çetin'in haberine göre; gizli tanık ayrıca Kantarcı hakkında “KCK Türkiye Maliyesi” yapılanmasından Abdülrahim Atilla isimli biriyle bir yerlere gidip tahsilatta bulunduğunu iddia etti.

Esas hakkındaki mütaalasını tekrar eden savcı Şeyma Kantarcı’nın da “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını istedi. 2023 yılında mütalaasını veren savcı, “Siyaset Akademisi” adı altında örgütsel eğitim merkezlerinin kurulduğunu, akademiye katılanların örgüt adına destek sağlamak amacıyla gazete ve dergilerin dağıtımını, satışını organize ettiğini' iddia eden savcı, sanıkların “suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği” ifadesine de yer vererek tüm sanıkların “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mahkeme başkanı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran saat 10.00’a ertelendi.