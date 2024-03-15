MHP'de kurultay hazırlıkları devam ediyor

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi'nde gözler bir yandan da pazar günü yapılacak olan kurultaya çevrildi.

NTV'nin haberine göre; İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

"Ülke İçin Var Olduk/ Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda / Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacak kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu seçecek.

Yerel seçimden 14 gün önce yapılacak kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.