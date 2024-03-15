MHP'de kurultay hazırlıkları devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı için hazırlıkları devam ediyor. 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek.

MHP'de kurultay hazırlıkları devam ediyor

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi'nde gözler bir yandan da pazar günü yapılacak olan kurultaya çevrildi.

NTV'nin haberine göre; İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

"Ülke İçin Var Olduk/ Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda / Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacak kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu seçecek.

Yerel seçimden 14 gün önce yapılacak kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.

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