İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler

Bozuk merdiven ile otobüsten, kara para aklama yalanına kadar hakkında pek çok haber yapılan İmamoğlu, başta A Haber olmak üzere iktidar medyası tarafından kara propagandaya uğruyor.

Ekrem İmamoğlu 2024 Yerel Seçimleri A Haber Kumpas
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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde başta A Haber olmak üzere, birçok iktidar organı tarafından kara propaganda yapılıyor. CHP’li başkan adayını gerçek dışı şeyleri gerçekmiş gibi gösterip hedef alıyorlar.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 2

Halk TV'den alınan habere göre, geçmişte İBB'nin metrolarda gezinmesiyle gündeme gelen köpeği Boji'nin koltuğa dışkı bıraktığı iddia edilmiş, ortaya çıkan videoyla dışkıyı birinin bıraktığı görülmüştü.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 3

Benzer bir şekilde "ulaşımda yürümeyen merdivenler" denilen metro merdivenlerinin bir kişi tarafından sabote edildiği, sonrasında ise o kişinin A Haber'e röportaj verdiği belli olmuştu.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 4

Kurgu olduğu ortaya çıkana kadar yandaş medya bu olayı gerçekmiş gibi lanse etmişti.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 5

KARA PARA YALANI

Ayrıca geçtiğimiz günlerde çıkan bir başka manipülasyonda, Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 4.5 yıl önce, 2019 yılında satın alınması sırasında çekilen para sayma görüntüleri "kara para aklanıyor" diye medyada dolaştırılmıştı.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 6

İmamoğlu bu kumpas için “Birkaç meczubun ‘Buradan Ekrem’e ne sıçratırız, nasıl bir leke bırakırız’ arayışıyla çamur sıçratma çabası içinde oldular. Zannediyorlar ki Ekrem yılacak. Yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak. Göreceksiniz” demişti.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 7

DEDESİNİN MEZARI BİLE İNCELENDİ

Yine A Haber, İmamoğlu'nun dedesinin İstiklal Savaşı gazisi olup olmadığını kontrol etmek için, İmamoğlu'nun dedesinin Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki mezarlığını kontrol etmiş.

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İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler - Resim: 8

Dedesi İmamzade Mehmet oğlu Mevlüt’ün mezarına gece yarısı ziyaret eden A Haber'e tepki gösteren İmamoğlu, “Tüylerim diken diken oluyor. Akçaabat'ta büyük dedemin mezarında ışık görüyorlar. 'Kimsin' falan deyince bir bakıyorlar A Haber'i görüyorlar. A Haber Akçabat’ta gecenin bir yarısı dedemin mezarına gitmiş. İmamoğlu’nun dedesi gerçekten İstiklal Gazisi mi diye bakmaya gitmişler. Utanmazlık” dedi.

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