İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler

İmamoğlu bu kumpas için “Birkaç meczubun ‘Buradan Ekrem’e ne sıçratırız, nasıl bir leke bırakırız’ arayışıyla çamur sıçratma çabası içinde oldular. Zannediyorlar ki Ekrem yılacak. Yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak. Göreceksiniz” demişti.