CHP İl Başkanları Toplantısı Sona Erdi

CHP Parti genel merkezinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 11.50'de başlayan ve basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, ön seçim, genel başkan dahil dönem sınırı, il başkanlarının kurultayın doğal delegesi olması konuşuldu.

Veri analizine dayalı politika belirleme, odak anket konusu ve bunun için bütçe ayrılması görüşüldü. Tematik ve bölgesel mitinglere devam edilmesi, üyelerin karar alma süreçlerine katılması, aktif üyenin önemi, kadın kolları ve gençlik kollarının statüsü, Parti Meclisi üye sayısı ile belediyelerin karnesinin yerel yönetimler birimince genel merkeze sunulması konuları da ele alındı.

Kaynak: AA