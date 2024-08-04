CHP Kurultayı'nda Gerginlik: Özgür Özel Hepsini Kovdu...

CHP Kadın Kolları'nın bugün yeni başkanını seçtiği 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. CHP lideri konuşmasına başladığı sırada ise salondan slogan sesleri yükseldi.

Özel, slogan atan gruba, "Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu" dedi.

'BURAYI KADINLARA BIRAKACAKSINIZ'

Salondaki güvenliklere, "Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın" diye seslenen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde de yine dinlerim ama burası kadın kolları kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar. Burayı kadınlara bırakacaksınız.

'ERKEK ARKADAŞLARI DIŞARI ALIN'

Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için."