AKP'li Vekil Dünya Evine Girdi

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle Serap Gürbüz ile dünyevine girdi.

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AKP'li Vekil Dünya Evine Girdi

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Serap Gürbüz ile dünyaevine girdi.

Serap Gürbüz ve AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ömer İleri, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptı.

Kaynak: AA

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