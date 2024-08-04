Saadet Partili Arıkan: Haniye'nin Vasiyetini Yerine Getiriyoruz

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, 'Şehitlere Rahmet Zalimlere Lanet' Ankara Ulus Meydan'ında basın açıklaması gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı işgalin acımasız bir şekilde gerçekleştirdiğini ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Kongresinde alkışlanmasını eleştirdi.

Arıkan, "Bugün Türkiye’deki tüm meydanları dolduran kardeşlerimiz, aslında Filistin için canını ortaya koyarak şehadete erenlerin vasiyetini yerine getirmektedir. Bugün aynı zamanda çok önemli başka bir vasiyeti de yerine getiriyoruz. Geçen hafta, şehit komutan Haniye, Muhterem Genel Başkanımızı arayıp, cumartesi günü meydanlara inmemizi ve Gazze’nin sesini duyurmamızı istemişti. Biz o andan itibaren çalışmalara başlamıştık. Aslında biz, İsmail Haniye'nin son vasiyetini yerine getiriyoruz. O bizi Gazze için çağırdı. Ama aynı zamanda tüm dünyayı cenazesine çağırmış oldu. Ne kutlu bir dava. Ne kutlu bir şehadet. Ne kutlu bir vuslat. Muhterem misafirler; Filistin davası, hepimizin davasıdır ve zafer Allah’ın izniyle bizlere nasip olacaktır. 'Nehirden Denize Özgür Filistin' bir hayal değil, bir hakikattir ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir. Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var ve daima var olacak" ifadelerini kullandı.

'HALİD MEŞAL TBMM'YE DAVET EDİLSİN'

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit ise "Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin ve Filistin'den yana olan devletlerin atacağı adımlar, Siyonizm yerle yeksan edecektir. Bizler, ABD’nin katil Netanyahu’yu kongrede konuşturmasının ardından İsmail Haniye’nin TBMM’ye davet edilmesi çağrısı yapmıştık. Bugün de kendisinin çağrısı üzerine meydanlardayız. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve İsrail hapishanelerindeki mahkumlar için destek mitingleri isteyen Haniye’nin şehadetinin ardından çağrımızı yineliyor ve Hamas’ın yeni lideri Halid Meşal’in Türkiye Büyük Millet Meclisimize davet edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA