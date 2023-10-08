CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

CHP’de tarihi seçim: Canpolat mı Çelik mi? İstanbul Kongresi öncesi hangi aday önde?CHP’de tarihi seçim: Canpolat mı Çelik mi? İstanbul Kongresi öncesi hangi aday önde?Siyaset

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak. 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek. CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.

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