Islıklayanlar olsa da çoğunluk alkışladı: İl Başkanlığı’ndan ayrılan Kaftancıoğlu “yeniden merhaba” diyerek veda etti

Mayıs seçimlerinden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışmalarıyla, parti kurultay sürecini başlattı. Bugün gerçekleşen İstanbul Kongre’si, sürecin en önemli noktalarından birisini oluşturuyor.

İstanbul İl Kongresi'nde mevcut Başkan Canan Kaftancıoğlu kürsüye geldiği sırada hem yuhalandı hem de alkışlandı.

10 Haber’den Hazar Dost’un paylaştığı videoda, İstiklal Marşı'ndan sonra Kaftancıoğlu kürsüdeyken "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atılması üzerine, "Burası demokratik bir kongre, lütfen kimsenin sözünü kesmeyelim" dedi.

Islıklayanlar olsa da çoğunluk alkışladı:



İl Başkanlığı’ndan ayrılan Kaftancıoğlu “yeniden merhaba” diyerek veda ettihttps://t.co/Uagnc2pCEx pic.twitter.com/KuwbmHFFBd — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 8, 2023

Kaftancıoğlu “Bu kürsüden son kez sesleneceğim sizlere ve son kez karşınızdayım” diyerek sözlerine başladı ve kongreyle ilgili yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi.

“En sert eleştirilerimi yüzüne karşı yapmış olmama rağmen, kadınların da siyasette olması gerektiğine inanan ve ön açan sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum” diyen Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Son teşekkürümü, ergenliğini ve çocukluğunu bensiz geçiren, ‘annemin başına acaba bugün ne gelecek’ kaygısını yaşayan ama bir gün bile hissettirmeyen ve onu aynı zamanda annelik yapan maddi ve manevi olarak her zaman yanımda duran sevgili kızım ve sevgili eşime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Son sözüm yeniden merhaba. Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi getirene kadar mücadeleye devam.”

Kaftancıoğlu’nun kızına teşekkürü salondan büyük alkış aldı.

AKP KONGRESİNE ELEŞTİRİ

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"CHP’nin çok kıymetli örgütü kurultay delegelerimiz bugün İstanbul kongremize katılımlarıyla bizleri mutlu eden siyasi parti temsilcilerimiz, il başkanları yöneticileri demokratik kitle örgütleri, meslek odaları başkanları, sendikaların yöneticileri, İstanbul’da hak mücadelesi veren STK’lar kongremizi şereflendirdiğiniz hoş geldiniz. CHP’mizin genel başkan yardımcıları milletvekilleri, parti meclis üyelerimiz, aramızda bulunan il başkanlarımız, diğer illerden katılan belediye başkanlarımız sevgili gençler ve kadınlar, İstanbul kongremize şeref verdiniz. Kıymetli dostlarım yol arkadaşlarım, yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım. Kaç ündür yazıyorlar çiziyorlar, dün Ankara’da bir kurultay oldu. Ankara’daki kurultayda bir tek adam çıktı bir şeyler söyledi, ne söylediğinin bir önemi yok çünkü söylediklerini yapmıyor, ama bir şeye dikkatini çekmek için o kurultaya atıf yapıyorum, karşı düşünce yok, müzakere yok, ortaklaşma yok, tek adam çıktı listesini verdi, geçti, bunun adı da demokrasi oldu.

“BAŞKA YERLERDE OLAN BİRTAKIM NAHOŞ ŞEYLER BURADA OLMAZ”

Şimdi İstanbul’a gelelim. İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor, İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var, adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek. Tek adamların kurultaylarına şuradaki alkışlarınız selam olsun. Eğer diyorlar ya CHP kongrelerinde ses var çok ses var. Bu memleketi zaten tek ses bu hale getirdi tek adam!

Değerli dostlarım, sizden bir şey isteyeceğim, İstanbul örgütü bugün bir kez daha farkını gösterecek, nasıl biliyor musunuz? Demokrasi mücadelesinde aramızda genel başkan adaylarımız var, aramızda il başkan adaylarımız var, İstanbul örgütü farkını saraya ve Ankara’ya şöyle gösterecek; genel başkan adayımız konuşurken de bütün konuşmacılar konuşurken de adaylarımız konuşurken de dinleyecek, alkışlarıyla desek verecek, fikirlerine katılmasa bile. İstanbul örgütü bu farkını gösterecek. Bütün konuşmacıları büyük bir dikkatle dinleyeceğiz ki başka yerlerde olan birtakım nahoş şeyler burada olmaz.

“BİZİM HEP BERABER BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ GETİREREK CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILLA TAÇLANDIRMIŞ OLMAMIZ LAZIM”

Hep yarını konuşmamız lazım dedik, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 21. yüzyılda karşı karşıya olduğumuz sorunlar çok karışık, sınırları aşan ama aynı zamanda birbirleriyle de bağlantılı sorunlar bunlar. Bugün ekonomik ve sosyal eşitliksizlikler, iklim değişikliğini, kanıksanmış yoksulluğu, ayrımcılığı, ırkçılığı ve yükselen, meşru olmayan saraydakini tartışıyor olmak zorundayız. Bizim artık kutsallaştırılan durumlar yerine içi boşaltılan devlet kurumları yerine sorumlu birey sorumlu devleti beraber oluşturmamız lazım. Bizim hep beraber CHP’nin kurumsal kimliği il, demokraside son kalan kale olan partimizle birlikte bu ülkeye demokrasiyi getirerek cumhuriyetimizin ikinci yüzyılla taçlandırmış olmamız lazım. Bunu sizler sayesinde yapacağız.

Kaynak: Gerçek Gündem