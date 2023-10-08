Şamil Tayyar, profilinden AKP'yi kaldırdı

AKP'nin dün gerçekleştirilen büyük kongresinde üstü çizilen ve MKYK'ya seçilemeyen Şamil Tayyar, Twitter biyografisinde yer alan AKP kısmını sildi. Tayyar, "Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor" ifadelerini kullandı.

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Şamil Tayyar, profilinden AKP'yi kaldırdı

AKP olağan kongresinde MKYK’daki yerini koruyamayan ve üstü çizilen eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, profilinden AKP’yi kaldırdı. Tayyar konuyla ilgili paylaşımında da “Bir ekip cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor” mesajını verdi

Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir.

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Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor. Oy oranının yüzde 50'den 35'e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor.”

Şamil Tayyar, profilinden AKP'yi kaldırdı - Resim : 2

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