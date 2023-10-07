Kapalı kapılar ardında yaşananlar, gözler önüne serilenler: AKP yönetiminde çizik yiyen dört isim dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "değişimi göreceksiniz" dediği 4. Olağanüstü Kongre, 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olarak girdiği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) çizik yiyen isimler dikkati çekti.

Öncelikle Erdoğan'ın 40 yıllık yol arkadaşı, sıklıkla "Bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, hiçbir zaman da yolunu şaşırmadı", "Dostluğumuz pek çok imtihanı atlattı" gibi sözlerle andığı, Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım listede yer almadı.

Yıldırım'ın parti tüzüğündeki üç dönem kuralının kendisinin yoğun talebine rağmen esnetilmemesi ve aday gösterilmemesi nedeniyle bozulduğu, akabinde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmeyince 'siyasetle vedalaşmış' gibi bir tavra büründüğü kulislerde konuşuluyordu.

Bu arada Yıldırım'ın kongre salonunda Erdoğan'ın yanında oturduğunu da vurgulayalım.

Bu arada yine yönetime girmeyi beklediği ileri sürülen, partinin ağır toplarından eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da listede yer almadı.

ÖZLEM ZENGİN İSLAMCILARIN HEDEFİNDEYDİ

Kuruldan çıkarılan bir diğer isim de, 6284 sayılı 'ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi' kanununa sahip çıktığı için AKP'ye yakın olsun / olmasın İslamcı çevrelerden sert eleştiriler alan Özlem Zengin oldu.

Siyasetçi, o dönem verdiği demeçte şunları söylüyordu: "(...) Hedef haline geliyorum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor.

Sadece Twitter’dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu."

KÜLÜNK, ADALET BAKANI TUNÇ'UN ENİŞTESİNİ YOLSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Adı partiyle özdeşleşen isimlerden biri olan Metin Külünk, bir süredir Diyanet'e yönelik olarak FETÖ suçlamalarında bulunuyordu.

Siyasetçi, son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a kişisel Twitter hesabı üzerinden "Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız?" sorusunu yöneltmişti.

Külünk ayrıca "Her şey delillere dayanıyor, cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum" diye de eklemişti.

Sonraları Külünk'ün kastettiği kişinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi Doç. Dr. Fatih Kurt olduğu öğrenildi. Kurt da o dönem Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Kastedilen kişi ben olabilirim ama öyle bir iddiayı ilk kez Metin Bey’in paylaşımıyla duydum. Bizim nasıl çalıştığımız belli" ifadesini kullandı.

MAHALLESİNE DÖNÜK ELEŞTİRİLERİYLE GÜNDEMDEYDİ, MHP'Lİ İSİMLE DE POLEMİK YAŞADI

Şamil Tayyar'a gelindiğindeyse, aslında kendi partisine eleştiriler yöneltebilen bir isim olarak kamuoyu karşısına çıkıyordu.

Örneğin Gülşen gitaristiyle "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diye şakalaştığı için tutuklandığında "Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek" diyen Tayyar, sanatçının tahliyesinin ardından da "Gülşen tahliye edildi, yargılama süreci ev hapsinde devam edecek. Bu kararı başlangıçta verseydiniz ne olurdu, hukuken ne eksilirdi? Bunca gereksiz ve anlamsız siyasi kavgaya, polemiğe değdi mi? Biraz basiret" ifadesini kullanmıştı.

Tayyar, Aralık 2022'de de dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Sedat Varank "Neymiş, soyadımız Varank'mış; bize de yazık, taksi şoförlüğü mü yapalım?", "Ailece birbirimize bağlı insanlarız. Benim hanım da solcu" şeklindeki sözlerini şöyle tiye alıyordu:

"Emlak Konut ihaleleriyle gündeme gelen Sedat Varank, içini Sözcü’ye dökmüş. ‘Benim hanım da solcu’ demiş. Rahatladım."

Şubat 2023'te ise partisinin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'la gerildi. Atay için "uyuşturucu" ve "fuhuş" başlıkları altında iddialarda bulunan Tayyar, bir diğer milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın yurtdışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu öne sürdü.

Sonuç olarak listedeki yerini koruyan isimler şunlar oldu:

Ahmet Büyükgümüş

Ali İhsan Yavuz

Belgin Uygur

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Hamza Dağ

Hasan Sert

Lütfiye Selva Çam

Hayati Yazıcı

Halil İbrahim Yıldız

Mehmet Kasım Gürpınar

Menderes Türel

Metin Tarhan

Mustafa Şen

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Sevan Sıvacıoğlu

Sümeyye Bozkurt

Şebnem Koçakelçi

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

Listede yer almayan isimler şöyle:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Binali Yıldırım

Burhan Sakallı

Bülent Tüfekçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Derya Yanık

Emine Zeybek

Fatih Çiftçi

Fatma Aksal

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Külünk

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Tahir Akyürek

Tuba Vural

Kaynak: Gerçek Gündem