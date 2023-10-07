TİP’in ‘özgürlük yürüyüşü’ 7. gününde: Maçoğlu’dan ‘yürüyüşü’e destek

Türkiye İşçi Partisi, partilerinin tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi talebiyle Antakya’dan Ankara’ya başlattığı “Özgürlük Yürüyüşü” yedinci gününde.

Bugün Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’nden başlayan yürüyüşe, Sosyalit Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim Demokratik Halk Dayanışması ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu destek verdi.

ERKAN BAŞ: TERÖRİST MUAMELESİ İLE KARŞILAŞMAKTAN BIKMIŞ USANMIŞ DURUMDALAR

Yürüyüş öncesi konuşan Erkan Baş, “Sosyalist Meclisler Federasyonundan yoldaşlarımız, Belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’yla birlikte bugün bize eşlik edecekler. Biz özgürlük için attığımız her adımda bizi bağrına basan işçilere ve emekçilere teşekkür ederek bu güne başlamak istiyoruz dedi. Yolda karşılaştıkları durumu da aktaran Baş, “Halk büyük bir ekmek davasına girmiş durumda. Yurttaşlarımız çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar ve insanca yaşamak istiyorlar. Ama çalıştıklarında bunun karşılığını alamıyorlar. Üretmelerinin önünde engeller konuluyor. Ve bunu ifade ettiklerin de polis copuyla, gazla, terörist muamelesiyle karşılaşmaktan bıkmış usanmış durumdalar. Bunun için özgürlük istiyorlar.” dedi.

MAÇOĞLU: HALKA GÖRDÜKLERİMİZİ ANLATACAĞIZ!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ardından söz alan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TİP’in başlattığı “Özgürlük Yürüyüşü” ile sadece yürümediklerini, halkla buluştuklarını ve bunun çok değerli olduğunu belirterek “Bugün de özelde Taksim’deki o direnişin sembolü olan dostlarımızın, yoldaşlarımızın diğer taraftan vekil sayıldıkları halde hala özgürlüğe kavuşmayan Can yoldaşımızın özelinde bütün tutsak arkadaşlarımıza buradan Ceyhan’dan bir selam göndermek istiyoruz. Bizler de bu süreç içerisinde dostlarımıza bir gün iki günlük bir katkı sunacağız. Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak, Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak buralardayız. Yolda gördüklerimizi Türkiye halklarına anlatacağız. Yolda gördüğümüz her insana aslına ne yaptığımızı anlatacağız. Ben bu yolda bu yürüyüşü başlatan sayın başkana teşekkür ediyorum” dedi.