Ekrem İmamoğlu'ndan Olimpiyat Oyunları açıklaması: Sadece İstanbul halkı için değil, tüm dünya için istiyoruz

Avrupa Olimpiyat Komitesi’nin (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı dün İstanbul'da toplandı. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen toplantının ikinci gününe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul sporun birçok dalında dünyanın önemli organizasyonlarına ve sporcularına ev sahipliği yapmış bir kent. Olimpiyat oyunları, dünyanın dört bir yanından gelen insanların rekabet ettikleri, birbirlerini anlamaya, saygı göstermeye ve barış içinde birlikte yaşamaya odaklandığı benzersiz bir organizasyon. Spor; dilleri, kültürleri ve ulusları aşan bir dil ve bu toplantımız da bu evrensel dilin önemini vurgulamak için çok önemli bir fırsat. Toplantının programını incelediğimde, olimpiyatların sadece fiziksel sağlıkla değil, aynı zamanda eğitim, ekonomi, sosyal entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma gibi birbirinden önemli konularla bir araya geldiği muazzam bir içerik gördüm. Ve açıkçası, bu kadim şehrin belediye başkanı olarak 2027 Avrupa Oyunları'nı, 2036 Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yaşamak için daha da motive oldum. Sadece kıtalar arasında değil, toplumlar, ekonomiler, kültürler arasında köprü olmuş bu eşsiz şehrin bir sakini olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nın, İstanbul 2036 Olimpiyat Oyunları’nın, olimpik felsefenin İstanbul'a ne kadar yakışacağını düşündüm" dedi.

"TÜM DÜNYA İÇİN İSTİYORUZ"

İmamoğlu, "İstanbul, henüz organizasyona ev sahipliği yapmamış olsa bile, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, ruhuyla olimpik bir kent. Bizim tüm çabamız eksiksiz bir spor kenti oluşturmak, sizleri ve tüm spor camiasını kentimizde daha sık konuk etmek için. İstanbul'u dünyanın spor haritasında en parlak yere konumlarken, aynı zamanda halkımızın spor yapması için de olimpiyatları bir motivasyon aracı haline getirmeyi hedefliyoruz. 2027 Avrupa Oyunları’nı ve 2036 Olimpiyat Oyunları’nı sadece İstanbul halkı için değil, tüm dünya için istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA BARIŞ, ANLAYIŞ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN SPORU BİR ARAÇ OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu toplantının sonunda, sporun uluslararası ilişkilerde ve toplumların gelişiminde oynadığı kilit rolü daha da vurgulamış olacağız" diyen İmamoğlu, "Hep birlikte, olimpiyatların gücünü öne çıkaracağız ve gelecekte daha fazla barış, anlayış ve işbirliği için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ve İstanbul halkı ve 100. yılını doldurmuş bir Cumhuriyet olarak, sizlere nasıl yardımcı olacağımızı daha iyi kavrayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem