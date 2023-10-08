Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu, AKP MKYK üyesi oldu

AKP Aydın Milletvekili adayı olmasının ardından merak edilen Mehmet Umut Tuncer yeniden gündem oldu. Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AKP MKYK listesinde yer aldı.

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Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu, AKP MKYK üyesi oldu

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer Aydın milletvekili adayı olarak seçim döneminde çalışmalar yürütmüştü. Ancak ünlü türkücünün oğlu seçimlerde umduğunu bulamamıştı.

AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresinde Aydın’ı temsilen MKYK üyeliğine seçilen Mehmet Umut Tuncer, MKYK üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda 'Aşkınan Koşan Yorulmaz…'"

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