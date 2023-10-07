CHP’de tarihi seçim: Canpolat mı Çelik mi? İstanbul Kongresi öncesi hangi aday önde?

Gerçek Gündem - Cumhuriyet Halk Partisi’nde 5 Kasım’da yapılan kurultay öncesi en kritik seçim yarın İstanbul’da yapılacak.

Canan Kaftancıoğlu’nun yerine İstanbul İl Başkanı olmak için iki aday yarın sandıktan çıkmaya çalışacak.

Adaylardan biri eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, diğeri ise Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik.

2018 yılında il başkanlığını beş oyla kaybettiği Canan Kaftancıoğlu bu kez Çelik’e karşı Cemal Canpolat’ı destekliyor.

CANPOLAT’IN ARKASINDA GENEL MERKEZİN DESTEĞİ VAR

Kaftancıoğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre ve Yunus Emre, ile 28 Mayıs Seçimleri’ne kadar Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Oğuz Kaan Salıcı ve ilçe seçimlerinde ağırlığını hissettiren Battal İlgezdi de Canpolat için çalışıyor.

Son ana kadar “Genel Merkezcilerin” adaylık potasında olan eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ile eski İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar da geçtiğimiz günlerde, yarın aday olacak Cemal Canpolat’la birlikte fotoğraf verdiler ve bu yarışta birlikte oldukları mesajını kamuoyuna ilettiler.

EKREM İMAMOĞLU VE ERDOĞAN TOPRAK, ÖZGÜR ÇELİK’İN YANINDA

“Değişimcilerin adayı” olarak görülen Özgür Çelik’in arkasında ağırlıklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin ağır toplarından Erdoğan Toprak bulunuyor.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi üyesi Gökhan Zeybek de Çelik’in arkasında.

Ancak Erdoğan Toprak geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya verdiği röportajda “İlçe başkanları kendi arasında (yüzde 70’i) deneyimli bir ilçe başkanı çıkarmışlar. Çelik, İstanbul örgütünün adayı. Bizim görevimiz bu eğilime saygı duymak. O ilçe başkanının ben de arkasında duruyorum. Ama bu Kemal Bey karşıtlığı değil. Bu ilçe başkanı da (Özgür Çelik) Kemal Bey’in karşısında değil” diyerek Özgür Çelik’in genel başkanlık yarışında bir pozisyonu olmadığını vurguladı.

TARAFLAR KONGREYİ NASIL GÖRÜYOR?

Cemal Canpolat cephesi seçimden emin. 656 delegenin oy kullanacağı kongrede dengenin 290-350 kendi lehlerinde olduğunu söylüyorlar.

25 ilçe başkanının katılımıyla adaylığını açıklayan Özgür Çelik cephesi ise 40 oy önde olduklarını belirtiyor.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu kadar kafa kafaya giden kongreler genelde seçimden 24 saat önce değil kongre günü şekilleniyor.

KONGRE SONUCUNDA LİSTELER, SALON HAKİMİYETİ VE KONUŞMALAR DA BELİRLEYİCİ OLABİLİYOR

Adayların yarın seçimlerden hemen önce delegelerin oyuna sunacağı yönetim kurulu listesi ve kurultay delege listesi ile birlikte adayların kongre hitaplarının içeriği ve coşkusu da delegelerin son dakika saf değiştirmesinde etken olabiliyor.

Adaylar dışında adaylara destek veren isimlerin salon konuşmaları da özellikle kararsız delegelerin tutumunda rol oynayabiliyor.

Her kongrede salon hakimiyeti önemli bir unsur. Bu nedenle yarın Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak kongrede salon hakimiyetinin kimde olacağı da merakla bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL KATILMAYACAK

CHP’nin önümüzdeki sürecinin şekillendirecek önemli aşamalardan biri olan İstanbul Kongresi’ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel katılmayacak.