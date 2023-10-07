Meral Akşener: 'Filistin halkının meşru talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilemez'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin - İsrail çatışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener: 'Filistin halkının meşru talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilemez'

Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. Harekata Filistinli çok sayıda direniş örgütü de katıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların İran'ın desteği ve emriyle başlatıldığını öne sürdü.

Olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken; yaşananlar Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı.

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

Birçok siyasetçi konuya ilişkin açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken; İsrail hükûmetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum" ifadeleri ile konuya ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

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Meral Akşener İsrail-Filistin gerginlik
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