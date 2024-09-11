Can Atalay'dan Kurtulmuş'un Kararı Hakkında Dikkat Çeken Açıklama

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmiş olmasına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) defalarca hak ihlali kararı verdiği Can Atalay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Atalay, açıklamasında hakkındaki kararların uygulanmamasıyla, Resmi Gazete ve TBMM İçtüzüğün de yok sayıldığına dikkat çekti.

'RESMİ GAZEZE VE TBMM İÇTÜZÜĞÜ YOK SAYILDI'

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

“Can Atalay Olayı” hukuksuzluklarla, usulsüzlüklerle “kapatılmaya” çalışıldığı için değdiği her kurumu, partiyi, kişiyi hukuk dışı duruma düşürerek ilerliyor. Yeni aşamada “Anayasa Mahkemesi bize bir yazı yazmadı” diyen Meclis Başkanı da gördük.

Anayasa’nın yok sayılmasından sonra “Resmî Gazete” kurumu da yok sayılanlar arasına katıldı. İçtüzüğün açık hükmünü yerine getiren milletvekili arkadaşlarım yeterli imzayla olağanüstü toplantı başvurusu yaptı.

Meclis Başkanı, hiçbir yerden almadığı bir yetkiyle “toplantıyı gereksiz” gördü. Böylece TBMM İçtüzüğü de yok sayılanlar arasında yerini aldı. Mevcut durumda yapılanların kaynağı Anayasa değil iktidarın ve meclisteki çoğunluğun fiili gücüdür. Anayasa’yı askıya alma halini olağanlaştırılma çabaları başarılı olamayacaktır. İlgililerin ve yetkililerin içinde bulundukları hali yeniden yeniden kamuoyunun dikkatine sunarız:

ANAYASA MADDE 11 - Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

ANAYASA MADDE 153 - Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Haklılığımız açıktır. Her hukuk dışı yol, değdiği her kurumu, partiyi, kişiyi hukuk dışı duruma düşürecek, kapatılamayacaktır. “Can Atalay Olayı” Anayasa’nın, yasaların, içtüzüğün emrettiği yolda çözümlenmediği sürece bütün bastırma, kapatma çabaları nafiledir.