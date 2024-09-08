CHP'nin İkinci Can Atalay Başvurusu Reddedildi

CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin Meclis Başkanlığı'na yaptığı ikinci Can Atalay başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Başarır açıklamasında, "Kurtulmuş, Can Atalay’ın hukuki durumu haklarının teslimiyle ilgili, Meclisin olağanüstü toplanması çağrımızı reddetti” diye yazdı.

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CHP'nin İkinci Can Atalay Başvurusu Reddedildi

TBMM Başkanlığı’na yapılan Can Atalay başvurusunun reddedildiği bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP'nin başvurusunu reddettiğini açıkladı.

Başarır, konuya ilişkin açıklamasında, “Üzülerek söylüyorum ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın hukuki durumu haklarının teslimiyle ilgili, Meclisin olağanüstü toplanması çağrımızı reddetti” ifadelerini kullanmıştı.

CHP, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili (TİP) Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10 Eylül’de olağanüstü toplanması için ikinci kez Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

CHP'den İkinci 'Can Atalay' Adımı: Olağanüstü Toplantı Dilekçesi Meclis'e SunulduCHP'den İkinci 'Can Atalay' Adımı: Olağanüstü Toplantı Dilekçesi Meclis'e SunulduGüncel

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