CHP'den İkinci 'Can Atalay' Adımı: Olağanüstü Toplantı Dilekçesi Meclis'e Sunuldu

CHP yönetimi, TBMM'deki ilk toplantıda Can Atalay’ın durumunun, çıkan kavganın gölgesinde kaldığı gerekçesiyle Meclis’in ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmasını kararlaştırmıştı.

CHP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan iki ayrı dilekçe ile 10 Eylül tarihinde Atalay için olağanüstü toplantı yapılması talep edildi. İkinci dilekçede ise Atalay hakkında verilen kararın uygulanmaması nedeniyle Meclis araştırması yapılması istendi.

Araştırma için verilen dilekçede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasına dair çağrıları hatırlatılarak, bu açıklamalar hukuk devletini zedeleyici olarak nitelendirildi. Olaylı Atalay oturumuna da atıf yapılan dilekçede, çözüm için toplanan Meclis’in vahim durumla karşılaştığı belirtildi. Yargı krizine işaret edilerek, krizin çözümü için çağrı yapılarak bu çözümlerin araştırılması için komisyon kurulması talep edildi.

CAN ATALAY'DAN BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA

CHP'nin Meclis'e dilekçe sunmasının ardından Can Atalay da sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla bir açıklama yayımladı. "Görev, sorumluluk ve vebal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tadır" diyen Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Meclis olağanüstü toplantı çağrıları, açık Anayasa ihlaline Meclis’in el koyması içindir. Her kurumu, her yurttaşı bağlayan Anayasa Mahkemesi kararının hasır altı edilerek Anayasa’nın askıya alınmasına karşı acil çağrıdır. Görev savsaklamalarına müdahale çabalarıdır. Ancak, kararın uygulanmasından asli görevli, sorumlu TBMM Başkanı’dır.

Başkan’ın “Anayasa Mahkemesi bize yazı yazmadı” sözlerini nasıl yorumlamalıyız? Resmî Gazete neden çıkar? Neden özellikle Anayasa Mahkemesi Kararları Resmî Gazete’de yayımlanır? Resmî Gazete’de yayımlanan bir metin ortaya söylenmiş bir söz müdür?

'HÜKÜM NEDEN TBMM BAŞKANI İÇİN BAĞLAYICI OLAMAZ?'

Resmî Gazete’de yayımlanan bir “hüküm” her kuruma, yurttaşa “açık tebligat”tır da neden TBMM Başkanı için bağlayıcı bir “hüküm” olamaz? Neden ve ne zamandır Resmî Gazete tebliğleri “şahsıma tebliğ edilmediği sürece hükümsüzdür” denilebilmektedir? Başka herhangi bir kurum, yurttaş böyle bir yok sayma saikiyle davranırsa başına neler gelir?

Durum en açık haliyle şöyledir: Meclis kürsüsünden Yargıtay’ın “bir yazısı” okundu. Anayasa Mahkemesi “okunan bu yazı ve sonucunda yapılan işlem yok hükmündedir” kararını verdi. “Milletvekilliği hiç düşmemiştir” dedi.

'AĞIR BİR VEBALE DÖNÜŞMEKTEDİR'

Anayasa Mahkemesi kararı apaçık ortadayken, başka hiçbir kurumun kararını, işlemini beklemek, önermek veya arkasına sığınmak mümkün değildir. Bu tutum TBMM’deki sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa’nın ve yasaların çiğnenmesi, askıya alınmasıdır. Görev, sorumluluk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un omuzlarındadır. Ve giderek ağır bir vebale dönüşmektedir."

NE OLMUŞTU?

AYM'nin 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararında, Atalay’ın milletvekilliğinden düşürülmesi kararının “yok hükmünde” olduğu ifade edildi. Bu kararın ardından, Atalay’ın milletvekilliği haklarının iade edilip edilmemesi konusunda gözler Meclis’e çevrildi.

CHP, bu gelişme üzerine Can Atalay’ın durumunu görüşmek Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel görüşme istemini ele almak üzere Genel Kurul 16 Ağustos’ta olağanüstü topladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) katılmadığı toplantıda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmir Milletvekili ve İdare Amiri Alpay Özalan, TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yumruklu saldırıda bulundu.

Görüşmeler, fiziksel şiddetle altı kez bölündü, saldırıya uğrayan DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem