CHP'den Can Atalay İçin İkinci Başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı. CHP, Atalay için ikinci kez toplantı yapılması için bugün başvuruda bulunacak.

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CHP'den Can Atalay İçin İkinci Başvuru

CHP yönetimi, TBMM'deki ilk toplantıda Can Atalay’ın durumunun, çıkan kavganın gölgesinde kaldığı gerekçesiyle Meclis’in ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmasını kararlaştırmıştı.

CHP, bugün saat 14.00'te Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuru yapacak.

NE OLMUŞTU?

AYM'nin 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararında, Atalay’ın milletvekilliğinden düşürülmesi kararının “yok hükmünde” olduğu ifade edildi. Bu kararın ardından, Atalay’ın milletvekilliği haklarının iade edilip edilmemesi konusunda gözler Meclis’e çevrildi.

CHP, bu gelişme üzerine Can Atalay’ın durumunu görüşmek Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel görüşme istemini ele almak üzere Genel Kurul 16 Ağustos’ta olağanüstü topladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) katılmadığı toplantıda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmir Milletvekili ve İdare Amiri Alpay Özalan, TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yumruklu saldırıda bulundu.

Görüşmeler, fiziksel şiddetle altı kez bölündü, saldırıya uğrayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı.

6 kez ara verilen Meclis Genel Kurulu’nda Atalay için verilen genel görüşme talebi reddedildi.

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