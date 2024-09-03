Çöp Ayrıştırma Tesisinde Yeni Doğan Bebek Cesedi Bulundu
Sinop'ta katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Sinop Belediyesine ait Hacıoğlu köyündeki katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar, ayrıştırma bandı üzerinde havluya sarılı bir bebek cesedi bulunduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmada, bebeğin yeni doğduğu tespit edildi. Bebeğin cesedi incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA