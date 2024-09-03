Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: Biri Çocuk Dokuz Yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada biri çocuk dokuz kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışı Deliktaş köyü yakınlarında tünel çıkışında M.A. (49) idaresindeki 58 ADU 640 plakalı otomobil ile Y.Ö. (34) yönetimindeki 58 AEF 364 plakalı otomobil ve H.K. (53) idaresindeki 58 TS 852 plakalı hafif ticari araç, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olan M.K. (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA