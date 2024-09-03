Irak'ta 16 IŞİD'li Terörist Öldürüldü

Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatına bağlı güçler, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin batısındaki Enbar çölünde terör örgütü IŞİD'in lider kadrosu tarafından kullanılan önemli bir sığınağa operasyon düzenledi.

Açıklamada, operasyonların başladığı 29 Ağustos'tan bu yana 16 IŞİD'li teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 29 Ağustos'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Enbar ilinin çöl kesimlerindeki IŞİD varlığına karşı operasyon başlatmıştı.

Operasyon sonucu aralarında lider kadrosunun da bulunduğu 14 IŞİD'linin ele geçirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA