D100 Kara Yolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Okulların açılmasıyla özellikle mega kent İstanbul'da öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinin yaşandığı öğle saatlerinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Araç trafiği özellikle öğle saatlerinde D100 kara yolu Kadıköy mevkiinde durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA