Minik Miray, Okul Bahçesinde Ölmüştü! Öğretmen Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde beden eğitimi öğretmeni B.K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

Miray Arslan yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda-Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA