Avcılar'da Dehşet: Yeni Doğmuş Bebeği Çöpe Attılar!

İstanbul Avcılar'da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybederken, ekipler olaya ilişkin inceleme başlattı. Olaya ilişkin anne dahil 4 kişi gözaltına alındı.

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Avcılar'da Dehşet: Yeni Doğmuş Bebeği Çöpe Attılar!

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Polis ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, daha sonra bebeği hastaneye götürdü. Bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bebeği çöpe atan kadının evini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri anne dahil evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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