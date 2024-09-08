Erdoğan'dan Narin ile İlgili İlk Açıklama: En Ağır Cezayı Almaları İçin Takipçisi Olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kaybolup 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili ilk kez konuştu. Çok üzgün olduğunu söyleyen Erdoğan, "Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

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Erdoğan'dan Narin ile İlgili İlk Açıklama: En Ağır Cezayı Almaları İçin Takipçisi Olacağım

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bugün köye 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve daha önce defalarca aranan Eğertutmaz deresinde bulundu. Olaya ilişkin 21 kişi gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler.

'ADALET ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEKLER'

19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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