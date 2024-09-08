Narin'in DNA'sı Bulunmuştu: Amca Salim Güran'ın Arabası İlk Kez Görüntülendi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu.

AMCA SALİM GÜRAN TUTUKLANDI

Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde amcası ve Tavşantepe muhtarı Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran, çıkarıldığı mahkemece kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

DNA EŞLEŞTİ

Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin’in DNA’sı tespit edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amcanın tutuklanma sebebini şu sözlerle açıklamıştı:

"Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu tutuklama gerçekleşti. Uyuşan DNA’lar neticesinde hakim tutuklama kararı verdi. Burada mahremiyet ilkesini de koruyarak bir yorum yapmak lazım.”

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Narin'in DNA'sının bulunduğu amca Salim Güran'ın otomobilin görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.

Salim Güran’ın aracının ön koltuğu sökülerek, detaylı incelenmesi amacıyla Van'da bulunan jandarma kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.

Kaynak: DHA