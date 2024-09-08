İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Sisi Göndermesi: 2019'da Benim Adım Sisi'ydi, Bana da Kardeşim Demesini Bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte “katil, zalim ve darbeci” dediği, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile arayı düzeltti. Erdoğan, 12 yılın aranın ardından Sisi’yi Türkiye’de ağırladı. Bu ziyaret, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın Sisi’deki 180 derece dönüşünü eleştirdi. Bilecik’te Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi Seyir Terası açılışında konuşan İmamoğlu, Erdoğan’a yaptığı Sisi göndermesinde, “2019’da benim adım ‘Sisi’ idi, şimdi Sisi kardeşim oldu, bana da demesini bekliyorum!” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Milletini birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Bu anlayışın karşısındayız biz. Olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Derdiniz ne sizin Allah aşkına? Buradan neyi büyütüyorsunuz? Allah’ın bir gününü bir bu milleti kavga ettirmeden bu millete bir ortak yaratmayacak mısınız? İnsanlar birbirini biraz seviyor, daha çok sevecek diye ödü kopuyor.

‘86 MİLYONUN ORTAK DEĞERİDİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’

Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bu kadar toleranssız bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil. Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını dile getirmenin bunun altından iş aramanın çabası ne? Bilmeyene söyleyelim 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk.

‘BANA DA KARDEŞİM DEMESİNİ BEKLERİM’

Kaldı ki bu millet sizin yargılarınızın kararlarınızın ne kadar sık değiştiğini de biliyor. 2019’da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi, benim de adım 'Sisi' idi. Şimdi ne oldu? 'Kardeşim'. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi!”

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Mısır’da darbe ile iktidara gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi’ye, geçmişte “katil Sisi, zalim Sisi ve darbeci Sisi” demişti. Mısır’daki darbe sırasında öldürülen Rabia’yı hatırlatarak Sisi’yi ağır sözlerle hedef alan Erdoğan, 12 yıl sonra çark ederek Sisi’ye ‘kardeşim’ demeye başladı.

Erdoğan, tüm yaşananlar unutarak Sisi’yi Ankara’da ağırlamıştı. Görkemli bir şekilde Sisi’yi Ankara’da ağırlayan Erdoğan, ardından dev bir konvoy ile onu havalimanına kadar yolcu etmiş hatta uçağa bindirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem