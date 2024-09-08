CHP'li Seçmene Soruldu: İşte Partinin Yükselişine Katkı Sağlayan İsimler

ORC Araştırma, 3-7 Eylül'de 38 ilde 2 bin 390 kişiyle CATI yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi. Araştırmaya sadece CHP'liler katılırken, "Size göre CHP'nin oy yükselişine katkı sağlayan başlıca isimler kimlerdir?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında birinci sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı.

İşte ankete verilen yanıtlar sonucunda ortaya çıkan sıralama: