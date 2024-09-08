CHP'li Seçmene Soruldu: İşte Partinin Yükselişine Katkı Sağlayan İsimler

ORC Araştırmanın yeni anketinde katılımcılara CHP'nin yükselişinde en etkili olan isim soruldu. Ankete göre birinci sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Özel'i; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

CHP'li Seçmene Soruldu: İşte Partinin Yükselişine Katkı Sağlayan İsimler

ORC Araştırma, 3-7 Eylül'de 38 ilde 2 bin 390 kişiyle CATI yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi. Araştırmaya sadece CHP'liler katılırken, "Size göre CHP'nin oy yükselişine katkı sağlayan başlıca isimler kimlerdir?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında birinci sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı.

İşte ankete verilen yanıtlar sonucunda ortaya çıkan sıralama:

  1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  4. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  6. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  7. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
  8. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir
  9. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
  10. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

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