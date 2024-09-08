Kars'ta Hasat Başladı: Yüksek Verim Bekleniyor

İklim şartları nedeniyle sonbahar aylarına denk gelen hasat döneminde, çiftçiler hem ürünlerini toplamak hem de yüksek kaliteli silaj elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Silajlık mısırın hayvan yemi açısından önemine dikkat çeken Karslı çiftçiler, bu yıl yüksek verim bekliyor. Arpaçay, Akyaka ve Selim bölgelerinde ekimi yapılan silajlık mısırın doğru zamanda hasat edilmesi, hayvan sağlığı ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahip. Çiftçiler, modern tarım makineleri ile geleneksel yöntemleri birleştirerek, yüksek kaliteli silaj üretmeyi hedefliyor.

Hasat hakkında bilgi veren çiftçilerden Ali Kılıç, "Bu yıl ürünlerimiz oldukça iyi durumda. Hava şartlarına rağmen, mısırlarımız sağlıklı ve bol verimli görünüyor. Hasat sürecini en verimli şekilde tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kars’ta ekilen yem bitkileri, hem bölgedeki hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlıyor hem de yerel ekonomiyi destekliyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları da çiftçilerle iş birliği yaparak, ürün kalitesini artırmak ve verimliliği yükseltmek adına çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Kars’ın tarım potansiyeli ve çiftçilerin özverili çalışmaları, bölgenin tarımsal geleceği açısından umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA