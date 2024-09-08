Narin Güran'ın Ölümüne İlişkin Dikkat Çeken Açıklama: Bir Şey Gördüm Söyleyemiyorum

Türkiye, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu haberi ile yasa boğuldu. Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, daha önce 8 kez incelenen evinin 1.5 kilometre uzağındaki derede bir çuvalın içinde bulundu.

Güran’ın cansız bedeni, onu bulan ekiplerce otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na devredildi. Narin’in ölümü ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güran’ın ailesine başsağlığı dilemedi. Güran’ın ölümünde ailesinden şüpheleniliyor.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş Narin'in cansız bedeninin, bulunduğu bölgeden yaşanan gelişmeleri aktardı. 19 gündür Narin'in kaybolduğu köyde olan Canan Altıntaş, canlı yayında konuşmakta zorlanarak üzüntüsünü dile getirdi. Altıntaş ayrıca “O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir” açıklamasında bulundu.

Canan Altıntaş’ın açıklamaları şöyle:

"Benim de bir evladım var. Bir saat bile ulaşamayınca nasıl merak ederim. Narin sesini duyurmak istedi mi bilemiyorum. İnsanlara güzel haberleri vermeyi umut ediyordum. Artık sonradan mı bırakıldı, bilmiyorum. Sabah duyduğumda şoka girdim. Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir."