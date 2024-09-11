Ankara'da İlk! Çankaya'da Gece Kreşi Uygulaması Başladı

Ankara'da bir ilke imza atan Çankaya Belediyesi, gece mesaisinde çalışan ailelere destek olmak amacıyla Gece Kreşi uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim vaatlerinden biri olan bu uygulama, ilk olarak Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot olarak başlatıldı.

Ankara'da İlk! Çankaya'da Gece Kreşi Uygulaması Başladı

Çankaya Belediyesi, pilot uygulamanın başarılı olması durumunda diğer kreşlerde de gece kreşi hizmetini sunmayı planlıyor. Bu sayede daha fazla ailenin bu hizmetten faydalanması hedefleniyor. Bünyesinde bulunan 15 kreşte 2 bin çocuğa eğitim veren Belediye, uygulama ile 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Çocukları güvenle belediyenin kreşine veren ebeveynler gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecekken 3-4 saat işi olan aileler de bu uygulamadan faydalanabilecek.

Ankara'da bir ilk

Çocukların ev ortamında ve aile sıcaklığında eğitimleri ve bakımları Çankaya Belediyesinin uzman öğretmenleri tarafından sağlanırken Gece Kreşi'nde çocuklara akşam yemeği ve renkli etkinlikler de eşlik edecek. Ankara’da ilk olan ve büyük beğeniyle karşılanan uygulama, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de

Kaynak: ANKA

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