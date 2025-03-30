Can Atalay'dan Bayram Mesajı, Gençlere Selam Gönderdi

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Atalay, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış; hapishanede tutuklu bulunurken Türkiye İşçi Partisi tarafından Hatay ilinden aday gösterilmiş ve milletvekili seçilmişti. Ancak Can Atalay, hakkında verilen AİHM ve AYM kararlarına rağmen tahliye edilmemiş ve TBMM’de hakkında verilen karar okunarak vekilliği düşürülmüştü.

Halen Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlarken, sevdikleriyle birlikte sevinçli ve güzel bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

TUTUKLU VE GÖZALTILARA SELAM

Atalay mesajında ayrıca cezaevlerinde tutuklu ve nezarethanelerde gözaltında bulunan vatandaşlara da selam yollayarak, “Öncelikle haksız hukuksuz operasyonlarla hapsedilmiş olan;

hak, hukuk, adalet ve özgürlükleri savundukları için Bayram’ı hapishanede, nezarette karşılayan her yaştan yurttaşımızın ve Bayram’ı onlardan ayrı geçirmek zorunda kalan ailelerinin Bayramını kutlarım. En kısa sürede sevdiklerine kavuşmalarını dilerim. Hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum” ifadelerini kullandı.

‘HALKIMIZ UMUT VEREN GENÇLERİN BAYRAMINI KUTLARIM’

Atalay, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere dair de mesaj verirken, halka umut veren gençlerin de bayramını ayrıca kutlayarak, özgürlüğe sahip çıkmalarının bayrama ayrı bir sevinç kattığını dile getirdi.

‘ÜLKE TARİHİNE GEÇECEK GÜÇLÜ BİR DİRENİŞ’

Atalay, son olarak demokrasiyi ve özgürlükleri savunmak için meydanlara çıkan her görüşten vatandaşın, siyasal partilerin ve toplumsal örgütlerin de bayramını kutlarken, özgürlükleri tehdit eden otoriter dalgaya karşı ülkenin toplumsal tarihine geçecek güçlü bir direnç gösterdiklerini ifade etti.

Atalay, paylaşımını “Nice sevinçli, güzel bayramlarımız olsun. Ülkemizde eşitlik ve özgürlük rüzgârları hiç dinmesin. Özgürlük isteyen her görüşten yurttaşımızın Demokratik Cumhuriyet için yürüyüşü hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla ilerlesin” sözleriyle noktaladı.