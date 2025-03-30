Ekrem İmamoğlu’nun Babası Gözyaşlarına Boğuldu... 'İlk Kez Bir Bayramda Ayrıyız'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazı sonrası duygulu anlar yaşadı. İlk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini söyleyen Hasan İmamoğlu, gözyaşlarına boğularak "Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, İmamoğlu ailesi ile bir araya geldi.

İmamoğlu'nun köyü Cevizli Köyü'nde babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel, "İmamoğlu'na Özgürlük ve Erken Seçim" talebiyle imza kampanyası başlattığını açıkladı.

'İLK KEZ BİR BAYRAMDA OĞLUMDAN AYRIYIM'

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada, buruk bir bayram geçirdiklerini vurgulayarak, "Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmakta güçlük çeken Hasan İmamoğlu, ilk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini söyleyerek, "Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık" dedi. Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyaret sorulan Hasan İmamoğlu, "Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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