Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bayram Mesajı', Mektup İçin Adres Verdi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı geldi. İmamoğlu, uzakta olduğu için bayramlaşamayacaklarını sananların çok yanıldıklarını belirterek, kişisel mail adresine ya da tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’ndeki koğuşuna mektup yazabileceklerini belirterek hepsinin kendisine iletileceğini duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bayram Mesajı', Mektup İçin Adres Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen görevden uzaklaştırılmış İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şu an uzakta olduğu için kendisinin vatandaşlarla bayramlaşamayacağını sananların çok yanıldığını belirten İmamoğlu, birlik olmanın bir yolunu bulacaklarını ifade etti.

MEKTUP İÇİN ADRESİ VERDİ

İmamoğlu, "Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız! Ramazan Bayramımız kutlu olsun!" diyerek bayramlaşmak için için iki ayrı adres verdi.

İmamoğlu, kendisiyle bayramlaşmak isteyen vatandaşların bilgi@ekremimamoğlu.com adresine mail olarak gönderebileceklerini ya da tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mahallesi Çanta Caddesi Silivri/İstanbul adresine mektup veya kartlarını gönderebileceklerini ifade ederek, hepsinin kendine ulaşacağını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı Silivri
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