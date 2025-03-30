Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bayram Mesajı', Mektup İçin Adres Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen görevden uzaklaştırılmış İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şu an uzakta olduğu için kendisinin vatandaşlarla bayramlaşamayacağını sananların çok yanıldığını belirten İmamoğlu, birlik olmanın bir yolunu bulacaklarını ifade etti.

MEKTUP İÇİN ADRESİ VERDİ

İmamoğlu, "Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız! Ramazan Bayramımız kutlu olsun!" diyerek bayramlaşmak için için iki ayrı adres verdi.

İmamoğlu, kendisiyle bayramlaşmak isteyen vatandaşların bilgi@ekremimamoğlu.com adresine mail olarak gönderebileceklerini ya da tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mahallesi Çanta Caddesi Silivri/İstanbul adresine mektup veya kartlarını gönderebileceklerini ifade ederek, hepsinin kendine ulaşacağını belirtti.

Şimdi ben sizden uzaktayım diye...



Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!



Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!



Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!



Ramazan Bayramımız kutlu olsun!



Bayram mesajlarınızı [email protected]’a mail… pic.twitter.com/f3TqXaifIn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi