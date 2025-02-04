Can Atalay'dan Teğmenlere Destek

Gezi davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde (Marmara Cezaevi) tutuklu bulunan avukat ve milletvekili Can Atalay, TSK'den ihraç edilen beş teğmene ilişkin mesaj paylaştı. Atalay, "Atatürk mirasına sahip çıktıkları için sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar" ifadelerini kullandı.

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Can Atalay'dan Teğmenlere Destek

Meclis Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyip; milletvekilliği düşürülen TİP’in seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay, "Derecelerle mezun teğmenler, esas olarak Mustafa Kemal Atatürk mirasına sahip çıktıkları için sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar." dedi.

Atalay'ın sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin bir mesaj paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Derecelerle mezun teğmenler, esas olarak Mustafa Kemal Atatürk mirasına sahip çıktıkları için sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar. Uzun tartışmalardan sonra, kamuoyunun büyük çoğunluğunun desteğine rağmen ihraç edildiler. İhracın oyçokluğu ile gerçekleşmesi ayrıca altının çizilmesi gereken bir durumdur. Bu keyfi, hukuksuz bir uygulamadır. Elbette her alanda yaşadığımız hukuksuzluk sonunda aşılacaktır. Tüm gençlerimiz gibi genç teğmenler de hem ülkeye hem de mesleklerine en güzel katkıları sunacaklardır."

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Kaynak: ANKA

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