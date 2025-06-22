Burhanettin Bulut'tan Fatih Altaylı'nın Tutuklanmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına, ''Bu adalet değil, açıkça gözdağıdır; muhalefeti, muhalif düşünceyi sindirme, halkın haber alma hakkını elinden alma operasyonudur" sözleriyle tepki gösterdi.

Burhanettin Bulut'tan Fatih Altaylı'nın Tutuklanmasına Tepki
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Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına Tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasıyla basın ve ifade özgürlüğünün tabutuna son çivi de çakıldı. En ufak bir eleştiriye dahi tahammülleri olmayanlar, muhalif her düşünceye düşman kesilenler, yargıyı özgür gazetecilerin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırıyor. Bu adalet değil, açıkça gözdağıdır; muhalefeti, muhalif düşünceyi sindirme, halkın haber alma hakkını elinden alma operasyonudur. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."

Kaynak: ANKA

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