Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Bakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun açılışında (dün) katılımcılara hitap etmişti.

Kaynak: ANKA

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