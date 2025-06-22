CHP'li Taşcıer'den Fatih Altaylı Tepkisi

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Gazeteci Fatih Altaylı 'Cumhurbaşkanına Tehdit' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre değil, 'Tayyip Ceza Kanunu'na dayanarak suç uyduruldu ve Altaylı beklenildiği üzere tutuklandı. Böylece düşünce ve ifade özgürlüğü bir kez daha iktidarın tahammülsüzlüğüne kurban edildi.

Fatih Altaylı’nın sözleri açıktır. Bu sözler nedeniyle bir kişinin değil tutuklanması, gözaltına alınması bile sadece hukukun değil, aklın da inkârıdır.

İktidarın düşünce özgürlüğüne karşı gösterdiği bu refleks, demokratik bir hukuk devletinde değil, otoriter bir şahıs rejiminde görülebilecek uygulamalardır. Türkiye’nin ihtiyacı, korkuyla değil adaletle yönetilen bir düzendir. Bu rejimin meşruiyetini sorgulamak artık yurttaşlık görevidir."

Kaynak: ANKA