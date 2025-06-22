AKP'den ABD'nin İran'ı Vurmasına İlk Açıklama: 'Çatışmalar Yayılır, Masaya Dönün'

AKP'den ABD'nin İran'ı vurmasının ardından ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur” dedi.

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AKP'den ABD'nin İran'ı Vurmasına İlk Açıklama: 'Çatışmalar Yayılır, Masaya Dönün'
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ABD’nin İran’ı vurmasının ardından dünyadan tepkiler peş peşe gelirken, AKP cephesinden de ilk açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin açıklamasında "ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur” dedi.

ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri B2 uçaklarıyla vurmasının ardından bölgede gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, söz konusu saldırıya tepki gösterdi. Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

'TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR'

"İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.

Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

AKP'den ABD'nin İran'ı Vurmasına İlk Açıklama: 'Çatışmalar Yayılır, Masaya Dönün' - Resim : 1

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye geçme riski taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."

Dışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk TepkiDışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk TepkiDünya
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Kaynak: Haber Merkezi

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