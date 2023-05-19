"Buradayım" videosu izletildi: Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu stüdyoda zannetti!

Canlı yayına konuk olan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dediği videonun oynatıldığı bölümde, Kılıçdaroğlu'nun stüdyoya geldiğini zannetti.

Son Güncelleme:

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk’te canlı yayın konuğu oldu. Yayın sırasında Yıldırım'a, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimlerinin ardından sosyal medyada paylaştığı video gösterildi.

Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dediği anlarda etrafına bakarak Kılıçdaroğlu’nu stüdyoda araması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. AKP’li Yıldırım, daha sonrasında ellerini açarak "Biz de buradayız. Buyursun gelsin. Biz de 20 senedir buradayız" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Binali Yıldırım: 'Sinan Bey'in çok havaya girmemesi gerekir' Binali Yıldırım: 'Sinan Bey'in çok havaya girmemesi gerekir'
Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek
'Hüda-Par, 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız, vekillik yeminine itiraz etti' 'Hüda-Par, 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız, vekillik yeminine itiraz etti'
Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu