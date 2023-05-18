Binali Yıldırım: 'Sinan Bey'in çok havaya girmemesi gerekir'

14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiç bir aday yeterli oyu alamamış, Millet ve Cumhur İttifaklarının adaylarının yanı sıra ATA İttifakı adayı Sinan Oğan aldığı yüzde 5'lik oy ile kilit isim konumuna gelmişti.

YILDIRIM KONUŞTU

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında seçimin hemen sonrası Sinan Oğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin konuştu.

"ÇOK HAVAYA GİRMEMELİ"

Oğan'ı tebrik etmek için aradığını söyleyen Yıldırım, "Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez" diye konuştu.