Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan Sinan Ateş cinayeti için ne dedi?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'li Bülent Arınç, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruya yanıt veren Arınç, ''Sinan Ateş'i tanımam, içimiz yandı. Bu tür olaylarda bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan, bir tarafta yer aldığımızı söylememiz, birileri tarafından istismar edilebiliyor. Bir Müslüman olarak arkasından Fatiha'ları, Yasin'leri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken 'sen ne karışıyorsun' deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ATEŞ İÇİN NE DEDİ?

Arınç, Erdoğan'ın Ateş cinayetiyle ilgili söylediklerini ise şu sözlerle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş.''

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Arınç Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin olarak, "Yeni seçim kanunun uygulanacağını düşünüyorum." dedi.

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yazılı bir mülakattı, sanıyorum 1 hafta 10 gün oldu. Ama orada konuştuklarımız gerçekleşiyor, seçim tarihiyle ilgili. Bunlar beklenen haberlerdi. Bütün konuşmalarımızın ancak üçte birini editörler bu hale getirmişler. Yanlış da yapmamışlar, yaptıkları doğrudur. Ancak cümlelerde bazı yanlışlıklar olabilir. Seçimle ilgili son 1 yıldan beri süreci takip ediyoruz. Resmi bir görevimiz yok, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu bilenlerdenim. Her seçimi kendi şartları içinde az çok tahmin etmişizdir. Rahmetli Erbakan Hoca'nın Konya'dan bağımsız olarak aday olduğu seçimden bugüne kadar çok seçimde oldum. Bu yıl yapılacak olan iki seçimin, şartlar itibariyle çok zor olduğunun bilincindeyim. Zorluk nerede? Cumhurbaşkanımız kazanacak mı? AK Parti tekrar 1. parti olacak mı?

''CUMHURBAŞKANI İPLERİ ELİNE ALDI''

İtiraf etmeliyim ki ekonomideki sıkıntılardan, toplumsal barışa kadar giderek zorlaşıyordu. Kazanamayacak durumdan giderek kazanır duruma gelmesini 1 yıllık periyotta takip ettim. Son 3-4 aydan bu yana büyük bir yükseliş görüyorum. Bu trend devam ederse sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçimi tekrar kazanabileceği konusu. En büyük sıkıntı ekonomide. Çalışanların, emeklilerin, sözleşmelilerin ayrı sıkıntısı var. Borcun, faizin geldiği nokta. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda tedbirler almaya başladı. Bu güveni arttırdı. Sayın Cumhurbaşkanı hizmetlerini devam ettiriyor. Buluyor, buluşturuyor. Demek ki tekrar iplerini ele aldı. Hem enflasyon konusunda hem de çalışanları enflasyona ezdirmeme gayreti içerisinde.

''GRİ ALAN ERDOĞAN'A DÖNDÜ''

22 yıldan bu yana başat rol sayın Cumhurbaşkanımızın. Seçmen kesimi 'güvendiğimiz insan, bununla yola devam edebiliriz' beklentisi vardı. Şu anda büyük ölçüde bu beklentiler karşılanıyor. Dışarıdan para bulunuyor. Ama şu anda tam yeterli mi derseniz, başka şeyler yapmanız lazım. 5 ayda bu konuda topluma güven verilebilirse bu seçim kazanılacak, bundan eminim. Ben bunu söylemeye çalıştım. Bu trend böyle devam ederse elbette 1. turda kazanacaktır. Benimle yapılan mülakatta ikisini de ele aldım. Bilhassa sayın Cumhurbaşkanının bu seçimi kazanabileceği konusunda toplumda beklenti oluştu. Muhalefetin kendi içerisindeki tutarsız hali. Adaylık noktasından başlayarak, sayın Davutoğlu'nun 6 tane parti başkanı onay vermezse Cumhurbaşkanı herhangi bir şey yapamayacak. Eğer partilerden bir tanesi ayrılırsa kriz çıkacak sözleri, esasen tedirgin olan seçmen tarafında bu tarafa doğru, daha yeni başlamadan birbirine düştüler şeklinde olumsuz anlamda bir beklenti ortaya çıktı. Bunun da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelme konusunda, ortadaki gri alanın sayın Cumhurbaşkanı ve partisine doğru döndüğünü tespit edebiliyorum.''